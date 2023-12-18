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Общество

Организаторы новогоднего бала в Пскове рассказали о танцевальной программе

Стала известна танцевальная программа молодёжного новогоднего бала «Танцуют все!», который пройдёт в псковских Приказных палатах 3 января по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.

Организаторы новогоднего бала в Пскове рассказали о танцевальной программе. Фото городского молодёжного центра

В программе предусмотрено два отделения. В первом будут исполнены гросфатер, контрданс «Весёлый парень», полька на троих, полька «Бравада», конский бранль, танец «Дес Клевес», галопад. Во втором отделении можно будет станцевать испанский вальс, французскую кадриль в колонну, контрданс «Гребите дружно, моряки», па-де-труа, гусарскую польку, па-де-грас, галоп Гибсона и марш «Рим».

«Программа необходима для потенциальных и уже зарегистрировавшихся участников бала, чтобы, если нет возможности по каким-либо причинам очно посещать репетиции, можно это было сделать дома», - пояснили организаторы.

Зарегистрировавшиеся участники на протяжении ноября и декабря разучивают все танцевальные движения с хореографом и преподавателем исторических танцев Светланой Бурдонос. Ближайшие и заключительные репетиции запланированы на 19 и 28 декабря.

Вся актуальная информация размещается в сообществе мероприятия: vk.com/bal2024.

Для участия в бале необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют бронировать билеты заранее.

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