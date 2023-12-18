Край северного сияния появился в Пскове минувшим вечером
Край северного сияния появился в Пскове минувшим вечером. Его удалось запечатлеть Татьяне Шандрамайло. Свои снимки она выложила в групу «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
«Скромная сияшечка сегодня. Подразнила и исчезла буквально через час. Видно было только на камеру. И на том спасибо! А то уже почти два месяца неба не видела», - прокомментировала свои фотографии Татьяна.
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