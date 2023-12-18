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Общество

Эксперты назвали недостатки системы «всё включено» в Турции

Эксперты назвали недостатки системы «всё включено» в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу представительства Ассоциации туроператоров Турции.

Туристы, выбирающие систему «всё включено» в отелях Турции, малоактивны, у них нет возможности гулять по региону и знакомиться с местной культурой, считают аналитики.

Система all inclusive негативно влияет на стоимость номеров. Кроме того, большое количество продуктов в ресторане выбрасывается, так как посетители зачастую не съедают всё, что положили в тарелку.

Эксперты отметили, что отдых в отелях, которые отказались от системы all inclusive, происходит более активно.

Напомним, в июле подчёркивалось, что абсолютный отказ от системы «всё включено» в гостиницах Турции маловероятен, однако она может претерпеть изменения. В декабре сообщалось, что система «всё включено» сменится моделью «плати по мере использования».

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