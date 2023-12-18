Около 3900 пар заключили брак в Псковской области в 2023 году

18:23, 18 декабря 2023, ПАИ

Около 3 900 пар заключили брак в Псковской области в текущем году. Об этом сообщил председатель регионального комитета юстиции Дмитрий Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

В 2022 году бракосочетаний было больше. «Это связано в первую очередь с началом специальной военной операции. Люди начали задумываться о важности и нужности официальных отношений, особенно те, кто родил детей вне брака», – сказал Дмитрий Иванов.

При этом в день регистрируют обычно не более десяти браков, уточнил он.

Много желающих расписаться в символичный праздник – день семьи, любви и верности, 8 июля, подчеркнул Дмитрий Иванов.