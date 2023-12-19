Детки в сетке: как защитить молодёжь от киберпреступников – интервью с псковским полицейским

22:04, 19 декабря 2023, ПАИ

Много ли зарегистрировано случаев кибермошенничества, где жертвами стали дети, что делать подросткам, чтобы не стать жертвами мошенников, и чаще ли стали обращаться родители и преподаватели по поводу угроз, которые действуют в адрес подростков? Об этом и многом другом в интервью ПАИ рассказал начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Полатовский.

– Много ли зарегистрировано случаев кибермошенничества в интернете, где жертвами стали дети или подростки?

– Конечно, такие случаи присутствуют, и не сказать, что совсем мало, но в процентном соотношении с жителями нашего региона более старшего возраста, конечно, их не так много. Потому что в основном они совершаются посредством каких-то игр или при покупках, конечно, мошенники всё больше действуют в отношении старших граждан.

– Стали ли родители и преподаватели чаще обращаться по поводу угроз, которые действуют в адрес подростков, или же не так много поступает таких сообщений?

– Таких сообщений на самом деле не много поступает. Пугает больше количество несовершеннолетних, когда их используют для совершения преступлений. Буквально час назад нами задержан молодой человек, хоть и совершеннолетний, но на самом деле не настолько взрослый парень, он участвовал в мошеннической схеме.

– Как я понимаю, он является человеком, относящимся к молодёжи, студенческого возраста?

– Да. У нас были случаи, когда привлекались и школьники к совершению преступлений, и причём, что самое парадоксальное, участвовал не один несовершеннолетний, а привлекал к этому всему ещё и своих товарищей.

– Это как финансовые пирамиды когда-то были, и подростков привлекали к ним, я так понимаю, это из этой серии.

– Да, только тут работали они курьерами.

– Назовите какой-нибудь яркий случай из практики, когда подросток что-то сделал и ему грозило наказание.

– Далеко ходить не нужно. У нас была серия преступлений, многие СМИ освещали эту тему, да и вы, я думаю, с этой мошеннической схемой знакомы, это когда звонят гражданам, представляются родственником, который попал в беду, и потом якобы нужно следователю дать взятку и должен подъехать курьер. У нас летом была зарегистрирована серия таких мошенничеств – пять-шесть. При отработке комплексных мероприятий установили, что причастен один из несовершеннолетних, 15-летнего возраста, который забирал в одном из эпизодов деньги. После того, как его задержали, выяснили, что этот молодой человек, обработав один раз, понял, что на этом можно заработать, и подрядил ещё пятерых одноклассников к этому. Там ущерб был более полутора миллионов рублей в общей сложности, и до сих пор они возмещают эти деньги.

– Правильно я понимаю, что это работают более взрослые люди, которые связываются с этими подростками?

– Конечно, они ищут в интернете более молодых ребят, опять же, чаще, кто сидит в социальных сетях, различных мессенджерах. Они ищут и используют подростков для совершения преступлений. Тут можно говорить и о незаконном обороте наркотиков, и распространении различных материалов экстремистского характера посредством молодых ребят. Это, конечно, не моя сфера деятельности, моя больше сфера киберпреступления, именно связанные с хищениями и неправомерным доступом к компьютерной информации.

Были у нас случаи: недавно выезжали в Ростовскую область, где один несовершеннолетний приобрёл уже взломанный аккаунт в социальной сети, спросил в долг деньги у тех людей, кто был в друзьях в этом аккаунте. Эпизодов, конечно, немного, но тут совершил доступ к компьютерной информации и заодно ещё и смошенничал.

– В Ростовскую область вы выезжали из-за того, что это было связано со взломами аккаунтов в Псковской области?

– Совершенно верно. Так получилось, что тот аккаунт, который был взломан, принадлежал человеку из нашего региона.

– Многие спикеры говорят, что на взрослых людей, которые привлекают подростков, выйти сложнее.

– Конечно, да. Это же не секрет, что очень много звонят из-за границы.

– Подросткам важно объяснить, что они как раз будут нести всю ответственность за совершенное преступление.

– Несомненно. Ответственность всё равно будет, потому что они прекрасно понимают, за что они забирают деньги, какой деятельностью они занимаются, и они всё равно становятся соучастниками преступления. У соучастника участь точно такая же, как и у человека, который всё это придумал: такая же статья, сроки, наказание, поэтому прежде чем соглашаться на такую работу, нужно хорошо подумать.

Как это происходит? Сидит подросток в какой-нибудь социальной сети либо в мессенджере, читает новости в различные каналах и тут кто-то лайкает его пост или ещё что-то и его спрашивают, как у него с деньгами, какой у него телефон. Он отвечает, и ему предлагают заработать денег на телефон получше, и подросток соглашается. Ему рассказывают, что нужно делать, говорят, что ничего сложного и нужно просто съездить по определённому адресу, забрать деньги, положить их на банковскую карту и «тебе ничего не будет, ты ни к чему не будешь причастен». То есть путают ему мозги.

Потом уже, когда он, так скажем, соглашается на это всё, они вынуждают его пройти некую верификацию: записать какое-нибудь нелицеприятное, запрещённое законом видео, например дискредитация власти или Вооруженных сил, а также видео с паспортом, чтобы записать его данные, и он попадает на крючок. То есть он по сути уже совершил административное либо уголовное правонарушение в зависимости от того, что он сказал на камеру, и они этим его шантажируют. Тем самым заключают с ним контакт, что он с ними отработает неделю, и объясняют ему, за что, где и откуда он будет забирать деньги. Если он этого не сделает, то они всё это передадут в правоохранительные органы. Естественно, ему ничего не остаётся, как согласиться. Как правило, он работает неделю, две, три.

Это всё я говорю условно, чтобы понимать общую картину того, как это происходит.

– А были какие-то ещё необычные случаи, связанные с такого рода преступлениями?

– У нас были случаи, когда ребята умышленно соглашались на работу и думали, что они умнее тех, кто на том конце провода. Они думали, что сейчас заберут деньги и не будут никуда их переводить, а оставят всю сумму себе. Как только они забирали деньги и не переводили их, тут же в дежурную часть УМВД поступал звонок от неустановленных лиц, которые сообщали, где совершенно преступление и кто забрал деньги.

Тут двоякая ситуация, они, по сути, попадают в капкан. Всё это происходит только потому, что они невнимательно читают и думают о том, что они, находясь дома в руках со смартфоном и общаясь в социальной сети или мессенджере, минимизированы от распространения. Вроде как его никто не видит и не знает, вот они и думают, что сейчас сделают и никто об этом не узнает.

Что касается преступлений, где используются курьеры, у нас практически 90 % их, порядка 200.

– Везде задействованы подростки?

– Не везде, конечно, где-то уже совершеннолетние, постарше ребята есть, но очень много случаев, где студенты и школьники.

– Если отойти немного от темы кибермошенничества, можете рассказать, когда дети становятся жертвами в социальных сетях, попадают под какие-то уловки, например перевести деньги. Какие рекомендации вы можете им дать, чтобы предотвратить это?

– На самом деле очень много обращений, где пишут нам сами подростки. Обратиться в правоохранительные органы достаточно легко, даже не посещая орган полиции физически. Можно зайти на сайт 60.мвд.рф, там есть раздел «Обращения граждан» и можно написать, компьютер же не видит, кто пишет, и очень много обращений: играл в игру, купил аккаунт, перевёл деньги, но мне ничего не предоставили. Обычно суммы небольшие – три, пять, семь тысяч рублей. Таких сообщений тоже хватает, их много.

– И как всё-таки поступать в таких ситуациях, чтобы предотвратить мошенничество?

– Просто нужно быть внимательным, если всё-таки подростки что-то покупают в социальных сетях либо на каких-то торговых площадках. Тут действуют общепринятые правила для всех, неважно, подросток это или нет. Нужно сначала почитать отзывы, проверить продавца и только потом уже переводить деньги.

На многих площадках, которые сейчас работают, есть безопасная сделка, то есть человек покупает вещь, деньги замораживаются в банке и только после получения какого-то товара, его осмотра, деньги будут списаны в пользу продавца. Если товар не понравился или какой-то обман, то деньги возвращаются. Как у нас раньше было, что заказал человек смартфон, а пришёл стакан, такие преступления были, они и сейчас есть, но их, конечно, очень мало осталось, потому что уже неактуальный способ хищения.

По сути, чтобы не стать жертвой хищения или преступления, именно мошенничества, достаточно просто быть бдительным и, если заказываешь товары на каком-то сайте, нужно делать это после прочтения отзывов, в интернете очень много форумов создано. Достаточно только перестраховаться, чтобы понимать, у кого ты покупаешь и что ты покупаешь.

Конечно, с подростками в этом плане немного сложнее, потому что они иногда покупают электронные вещи. У меня сын тоже подросток, и он иногда просит у меня купить что-то ему, какой-то скин в онлайн-игре, и, естественно, всё это покупается через банковские карты. Тут, конечно, продавца проверить тяжело, но если вы покупаете, то должны быть готовы, что очень много в онлайн-играх именно так называемых абгрейдов, скилов и другого.

– Преступники продолжают искать новые виды мошенничества?

– Да, отрицать это бессмысленно. Времена меняются, и всё, что было раньше в офлайне, сейчас ушло в онлайн. Если раньше люди прятали деньги у себя под подушкой, то сейчас они все деньги хранят в банке.

Тому же мошеннику или вору зачем лезть в дом, если он может позвонить и списать деньги. Преступлений, конечно, стало больше, но это проблема не только нашего региона, это проблема в принципе современности.

Это касается и других стран. Бывают примеры, когда жители нашей страны совершают преступления в отношении соседних стран. Конечно, этих преступлений стало больше. Если их в 2015 году было порядка 400, то в этом году по итогам девяти месяцев – уже 1 500.

– Как вы считаете, с какого возраста детям желательно регистрироваться в соцсетях?

– В любой популярной соцсети возраст гражданина, который регистрирует аккаунт, должен быть больше 14 лет. Я бы рекомендовал придерживаться не то чтобы общепринятых правил, а именно закона. С 14 лет, наверное, будет, нормально.

Но бывают такие ситуации, когда это необходимо в более раннем возрасте. Я знаю, что в некоторых учебных заведениях создаются группы по учёбе, кто-то получает домашнее задание. Иногда складываются такие ситуации, что этого не избежать, и бояться этого не нужно. Просто если это всё запрещать, то ребёнку будет ещё больше хотеться. И потом, когда ему станет всё это доступно, он просто не вылезет оттуда. Поэтому я думаю, что если ребёнку, образно говоря, в 12 лет создают аккаунт, родителям надо быть более бдительными: читать, смотреть, следить за сыном или дочкой.

Есть такая фраза, я её услышал на круглом столе и она мне засела в голову, когда ребёнок подходит к отцу и говорит: «Пап, вот помоги мне тут что-то сделать». А он отвечает: «Уйди от меня, я в твоём интернете ничего не понимаю». Вот это ключевая ошибка. Родители отстраняются.

Когда я был ребёнком, отец постоянно спрашивал, с кем я дружу, где я гуляю. Сейчас же нужно спрашивать, во что ты играешь в телефоне и с кем ты общаешься. Нужно жить этим, нужно интересоваться, как живёт ваш ребенок. Запрещать тоже неправильно, поэтому родителям нужно просто тоже быть в этой современности, а не отрицать её.

Если мы не будем с этим жить, нас будет проще обмануть. Если осведомлён, значит вооружён. Если ты читаешь и интересуешься, что происходит вокруг, то тебя будет тяжелее обмануть.