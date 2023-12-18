Перспективы и проблемы сопровождаемого проживания инвалидов обсудили в Пскове

18:00, 18 декабря 2023, ПАИ

Основные тенденции развития сопровождаемого проживания инвалидов в России обсудили в проектном офисе «Команды 2018» в Пскове сегодня, 18 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

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Сопровождаемое проживание инвалидов – это комплекс мер, направленных на обеспечение проживания в домашних условиях инвалидов старше 18 лет, неспособных вести самостоятельный образ жизни без помощи других лиц.

Доклад представил директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царёв. «Нужно реализовать право человека на жизнь в обществе, а не в изоляции. Важно, чтобы общество приняло таких ребят и для этого необходимо создать все условия», – подчеркнул он.

С вступительным словом к собравшимся также обратился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. «Уже сделано много, но в масштабах того, что нужно сделать, это ещё первые шаги», – подчеркнул он.

Андрей Царёв отметил, что в настоящее время на федеральном уровне ожидается принятие нескольких важных для этого направления законопроектов. Так, к ним относится приказ Минтруда РФ «Об утверждении примерного перечня предоставляемых услуг и мероприятий инвалидам старше 18 лет в рамках организации сопровождаемого проживания», а также постановление Правительства России «Об утверждении примерных правил организации сопровождаемого проживания инвалида».

Вместе с этим были рассмотрены основные трудности сопровождаемого проживания: отсутствие жилых помещений, нерешённость кадровых вопросов, а также безразличное отношение общества.

Основными путям преодоления проблем назвали внесение в профессиональные стандарты компетенции и трудовые действия, необходимые для сопровождаемого проживания, обязательные программы профилактики выгорания, а также социальную рекламу.

В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, учреждений, регионального комитета по социальной защите, а также родители детей, чьи дети участвуют в сопровождаемом проживании.