Сильные порывы ветра прогнозируют в Псковской области 19 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 19 декабря. Ночью небольшой дождь, днём – умеренный. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду. Днём местами порывы достигнут 15-17 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области в течение суток ожидается от -0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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