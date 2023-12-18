Сильные порывы ветра прогнозируют в Псковской области 19 декабря

17:26, 18 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 19 декабря. Ночью небольшой дождь, днём – умеренный. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду. Днём местами порывы достигнут 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области в течение суток ожидается от -0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.