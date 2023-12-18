Названы лидирующие по числу заявок номинации премии «Народное признание»

Номинации «Призвание», «Инициатива» и «Паблик для народа» являются самыми многочисленными за неделю приёма заявок в общественной премии «Народное признание 2023».

Так, на статус лучших людей на профессиональном поприще («Призвание») претендуют 14 человек. В номинацию «Инициатива» поступило шесть заявок, а в «Паблик для народа» – десять. Всего за неделю приёмочной кампании поступило более 50 заявок.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 февраля, 28 февраля стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.