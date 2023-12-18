Стало известно количество классов, закрытых на карантин в Псковской области

18:32, 18 декабря 2023, ПАИ

Стало известно количество классов, закрытых на карантин в Псковской области. Данные ПАИ предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего на данный момент в связи с заболеваемостью детей ОРВИ, гриппом и коронавирусом в регионе закрыто на карантин 46 классов в 22 школах, пять групп в четырёх детских садах, а также полностью закрыты две малокомплектные школы.

«Цикличный рост наблюдается, однако ситуация управляемая, в том числе с помощью вакцин», – отметили в Роспотребнадзоре.