Стало известно количество классов, закрытых на карантин в Псковской области
Стало известно количество классов, закрытых на карантин в Псковской области. Данные ПАИ предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего на данный момент в связи с заболеваемостью детей ОРВИ, гриппом и коронавирусом в регионе закрыто на карантин 46 классов в 22 школах, пять групп в четырёх детских садах, а также полностью закрыты две малокомплектные школы.
«Цикличный рост наблюдается, однако ситуация управляемая, в том числе с помощью вакцин», – отметили в Роспотребнадзоре.
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