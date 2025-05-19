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Общество

Планами регионального авиамодельного спортивного клуба Псковской области поделился его руководитель

Планами регионального авиамодельного спортивного клуба Псковской области поделился его руководитель Андрей Кротов в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Андрей Кротов. Скриншот передачи телеканала «Первый Псковский»

«В этом году мы будем проводить чемпионат Северо-Западного федерального округа в классе «модели-копии» и фестиваль авиамодельного спорта, где однозначно будет авиамодельное шоу», – отметил Кротов.

Он добавил, что в нынешнем году пройдут гонки дронов, которые стартуют 29 июня. «Само мероприятие мы все эти годы проводим на территории бывшего аэродрома Великих Лук», – подчеркнул специалист.

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