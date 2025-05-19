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Общество

В гидрометцентре рассказали, ждать ли псковичам летом аномального тепла

Какая погода прогнозируется в псковском регионе предстоящим летом, рассказала корреспонденту ПАИ начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Фото: ПАИ

«Мы ожидаем умеренно тёплое, в отдельные периоды возможно очень тёплое лето. Но каких-то температурных рекордов пока не прогнозируем», – отметила она.

Период с осадками должен закончиться в мае, и в следующие три летних месяца количество осадков будет соответствовать норме. В отдельные периоды даже может наблюдаться дефицит осадков на фоне высоких температур, добавила метеоролог.

«В целом, какого-то чрезвычайного тепла пока не прогнозируется», – заключила Тала Нещадимова.

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