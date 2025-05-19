Развитие шахмат в Псковской области обсудили в Москве

15:54, 19 мая 2025, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева и сенатор Наталья Мельникова обсудили с исполнительным директором Федерации шахмат России Александром Ткачевым развитие шахмат на территории региона. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат России.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области





Также для них провели экскурсию в музее Федерации шахмат России. Директор музея, кандидат исторических наук Дмитрий Олейников провёл для гостей экскурсию по особняку на Гоголевском бульваре в Москве и познакомил с экспонатами из коллекции музея.

На память Ткачёв подарил гостьям фотоальбомы.