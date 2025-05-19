Центру образования Опочецкого района исполнилось 10 лет

14:48, 19 мая 2025, ПАИ

Центру образования Опочецкого района исполнилось 10 лет, сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала главы Опочецкого округа Юрия Ильина



Фото: из Telegram-канала главы Опочецкого округа Юрия Ильина



Фото: из Telegram-канала главы Опочецкого округа Юрия Ильина



Фото: из Telegram-канала главы Опочецкого округа Юрия Ильина



Фото: из Telegram-канала главы Опочецкого округа Юрия Ильина









«19 мая 2015 года путём реорганизации в форме слияния образовательных учреждений нашего района был создан Центр образования Опочецкого района. И вот уже 10 лет этот целостный механизм под чутким руководством директора Светланы Юрьевны Дмитриевой работает без перебоев. Поздравил сотрудников центра с этим знаменательным событием, некоторых из них отметил благодарностью за многолетний и добросовестный труд. Спасибо большое за ваш вклад в развитие образовательной системы нашего округа», – отметил Юрий Ильин.