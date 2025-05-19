Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Центру образования Опочецкого района исполнилось 10 лет

Центру образования Опочецкого района исполнилось 10 лет, сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

  • Центру образования Опочецкого района исполнилось 10 лет
    Фото: из Telegram-канала главы Опочецкого округа Юрия Ильина
  • Центру образования Опочецкого района исполнилось 10 лет
    Фото: из Telegram-канала главы Опочецкого округа Юрия Ильина
  • Центру образования Опочецкого района исполнилось 10 лет
    Фото: из Telegram-канала главы Опочецкого округа Юрия Ильина
  • Центру образования Опочецкого района исполнилось 10 лет
    Фото: из Telegram-канала главы Опочецкого округа Юрия Ильина
  • Центру образования Опочецкого района исполнилось 10 лет
    Фото: из Telegram-канала главы Опочецкого округа Юрия Ильина

«19 мая 2015 года путём реорганизации в форме слияния образовательных учреждений нашего района был создан Центр образования Опочецкого района. И вот уже 10 лет этот целостный механизм под чутким руководством директора Светланы Юрьевны Дмитриевой работает без перебоев. Поздравил сотрудников центра с этим знаменательным событием, некоторых из них отметил благодарностью за многолетний и добросовестный труд. Спасибо большое за ваш вклад в развитие образовательной системы нашего округа», – отметил Юрий Ильин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 мая 2025

Сколько лет может уйти на изготовление модели самолёта, подсчитал эксперт
19 мая 2025

В гидрометцентре рассказали, ждать ли псковичам летом аномального тепла
19 мая 2025

Как выбрать правильный участок для застройки, обсудят на круглом столе в медиацентре ПАИ
19 мая 2025

Центру образования Опочецкого района исполнилось 10 лет
19 мая 2025

В авиамодельный спорт попасть несложно – руководитель великолукского авиамодельного клуба Кротов
19 мая 2025

Сроки отключения горячей воды в Овсище сместились на неделю
19 мая 2025

Олег Лебедев: Участие в голосовании за объекты благоустройства – вклад в развитие территории
19 мая 2025

Более 340 млн рублей выделят на ремонт моста Александра Невского в Пскове
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...