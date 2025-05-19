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Общество

Руководитель военного отдела Псковской епархии назвал отца Антония русским богатырём

Воспоминаниями о погибшем отце Антонии Савченко поделился в программе «Вечер на Спасе» протоиерей, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Псковской епархии Алексей Воронюк.

Протоиерей Алексей Воронюк. Кадр из телепередачи

Он назвал отца Антония настоящим русским богатырём. «То, что больше всего поражало и духовенство, и прихожан, - то, как он ласково относился к своим собеседникам, - отметил протоиерей Алексей Воронюк. - Его гибель - большая утрата для псковского духовенства. Отец Антоний - один на десятерых, во многих вопросах он был примером для подражания, хотя по специфике службы оставался в тени, не был на виду. Такова особенность его службы в спецподразделении».

По словам руководителя епархиального отдела, отец Антоний «смело отправлялся в самые опасные места, на самую трудную работу, которую всегда выполнял с радостью». «Он молился с бойцами, оставался с ними. Прошёл весь путь с воинами. Отец Антоний - штучный человек», - подчеркнул протоиерей Алексей Воронюк.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил посмертно удостоить иерея Антония Савченко орденом Благоверного князя Дмитрия Донского I степени. Вчера, 18 мая, награду передали семье погибшего.

Также по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов передал родным отца Антония медаль «За заслуги перед Псковской областью», которой отец Антоний удостоен за проявленное мужество, героизм, отвагу и самопожертвование.

Ранее сообщалось, что 12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. 18 мая состоялось отпевание иерея в Троицком соборе Пскова.

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