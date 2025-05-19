Пять травмированных птиц поступили в гдовский «Дом белого аиста» за последние три недели

16:05, 19 мая 2025, ПАИ

Пять травмированных птиц поступили в гдовский «Дом белого аиста» за последние три недели. Руководитель центра помощи аистам орнитолог Марина Сиденко рассказала о каждом новом питомце.

30 апреля из деревни Дубровка Новгородской области привезли самку аиста с закрытым переломом левого крыла. 7 мая на границе Псковского и Порховского районов около автодороги подобрали взрослого аиста с черепно-мозговой травмой. 8 мая из деревни Аристово Опочецкого района Псковской области привезли аиста с открытым переломом левого крыла.

11 мая волонтёры съездили в Смоленскую область за аистом 2024 года рождения, которого в прошлом году трёхнедельным птенцом подобрала и выкормила женщина. У аистёнка Бусика старая травма правого крыла, он не летает. 13 мая на обратном пути из Смоленской области в гдовский центр доставили ещё одного аиста из деревни Мануково Пустошкинского района. Это взрослый самец с закрытым переломом левого крыла и ушибом левой ноги.

«Все птицы поступили на наше попечение. К сожалению, все невыпускные, останутся в аистином центре. Четверо из них – взрослые половозрелые аисты, которые, скорее всего, приступили к размножению в этом сезоне и, видимо, где-то у них остались гнёзда и осиротевшие партнёры, ждущие их на гнёздах, – отметила Марина Сиденко. – Травмирование взрослых особей в начале гнездового периода у аистов – чаще всего очень печальная и досадная история, имеющая трагичные последствия для кладки или вылупившихся птенцов, которые погибнут. Оставшемуся на гнезде партнёру не под силу в одиночку высидеть и сохранить вылупившихся птенцов».

Орнитолог поблагодарила всех, кто помог аистам. «Благодарим всех, кто помогает аистиному центру, благодаря вашей поддержке мы можем продолжать работать», – добавила Марина Сиденко.