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Общество

Пять травмированных птиц поступили в гдовский «Дом белого аиста» за последние три недели

Пять травмированных птиц поступили в гдовский «Дом белого аиста» за последние три недели. Руководитель центра помощи аистам орнитолог Марина Сиденко рассказала о каждом новом питомце.

Здесь и далее фото из группы «Дом белого аиста». Аист с черепно-мозговой травмой, найденный у автодороги на границе Псковского и Порховского районов

30 апреля из деревни Дубровка Новгородской области привезли самку аиста с закрытым переломом левого крыла. 7 мая на границе Псковского и Порховского районов около автодороги подобрали взрослого аиста с черепно-мозговой травмой. 8 мая из деревни Аристово Опочецкого района Псковской области привезли аиста с открытым переломом левого крыла.

Аист с закрытым переломом левого крыла из Новгородской области

11 мая волонтёры съездили в Смоленскую область за аистом 2024 года рождения, которого в прошлом году трёхнедельным птенцом подобрала и выкормила женщина. У аистёнка Бусика старая травма правого крыла, он не летает. 13 мая на обратном пути из Смоленской области в гдовский центр доставили ещё одного аиста из деревни Мануково Пустошкинского района. Это взрослый самец с закрытым переломом левого крыла и ушибом левой ноги.

Семья Любови Остапенко привезла травмированного аиста из Аристово Псковской области

«Все птицы поступили на наше попечение. К сожалению, все невыпускные, останутся в аистином центре. Четверо из них – взрослые половозрелые аисты, которые, скорее всего, приступили к размножению в этом сезоне и, видимо, где-то у них остались гнёзда и осиротевшие партнёры, ждущие их на гнёздах, – отметила Марина Сиденко. – Травмирование взрослых особей в начале гнездового периода у аистов – чаще всего очень печальная и досадная история, имеющая трагичные последствия для кладки или вылупившихся птенцов, которые погибнут. Оставшемуся на гнезде партнёру не под силу в одиночку высидеть и сохранить вылупившихся птенцов».

Аистёнок Бусик, которого выкормила Елена Николаевна А., Пржевальское Смоленской области

Инна Васильевна Р. передаёт аиста из деревни Мануково Пустошкнского района

Орнитолог поблагодарила всех, кто помог аистам. «Благодарим всех, кто помогает аистиному центру, благодаря вашей поддержке мы можем продолжать работать», – добавила Марина Сиденко.

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