Восьмилетний ребёнок пропал в Великих Луках

18:06, 18 декабря 2023, ПАИ

Восьмилетний ребёнок, житель деревни Переслегино, Степан Баринов пропал в Великих Луках, сообщает районная газета «Наш путь».

Сегодня, 18 декабря, около 8:00 он ушёл в школу и до настоящего времени не вернулся домой.

По имеющимся данным, около 13:00 его видели на Смоленском рынке в Великих Луках.

Приметы: на вид 8–10 лет, худощавого телосложения, светло-русые волосы средней длины. Был одет в чёрную вязаную шапку, тёмную длинную куртку с капюшоном, тёмные кроссовки. С собой имел рюкзак тёмного цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Степана Баринова, просят обращаться в полицию по телефонам: 3-74-77 или 02.