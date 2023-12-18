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Общество

Семейная пара из Палкинского района поставила брачный рекорд

Семейная пара из Палкинского района поставила брачный рекорд, сообщил председатель регионального комитета юстиции Дмитрий Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

Семейная пара из Палкинского района поставила брачный рекорд. На фото: ЗАГС в Пскове. Фото: ПАИ

Семейная пара из Палкинского района отметила 72 года совместной жизни. На сегодняшний день в регионе это рекордное количество совместно прожитых лет, отметил Дмитрий Иванов.

Кроме того, в Псковской области около 620 пар, отметивших золотую свадьбу (50 лет), при этом поздравления получили порядка 135 пар.

Бриллиантовую свадьбу (60 лет) отметили около 60 пар, а благодатную (70 лет) – около восьми пар, уточнил Дмитрий Иванов.

Напомним, что около 3 900 пар заключили брак в Псковской области в текущем году.

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