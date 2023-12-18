Семейная пара из Палкинского района поставила брачный рекорд
Семейная пара из Палкинского района поставила брачный рекорд, сообщил председатель регионального комитета юстиции Дмитрий Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.
Семейная пара из Палкинского района отметила 72 года совместной жизни. На сегодняшний день в регионе это рекордное количество совместно прожитых лет, отметил Дмитрий Иванов.
Кроме того, в Псковской области около 620 пар, отметивших золотую свадьбу (50 лет), при этом поздравления получили порядка 135 пар.
Бриллиантовую свадьбу (60 лет) отметили около 60 пар, а благодатную (70 лет) – около восьми пар, уточнил Дмитрий Иванов.
Напомним, что около 3 900 пар заключили брак в Псковской области в текущем году.
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