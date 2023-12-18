Концерт «Новогодний калейдоскоп» пройдёт в Псковском кремле

19:14, 18 декабря 2023, ПАИ

Концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится в Приказной палате Псковского кремля 4 января в 19:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Жителей и гостей города ожидает концерт-микс, на котором прозвучат произведения разных времён, принадлежащие перу различных авторов и исполненные на самых разных музыкальных инструментах. В пресс-службе отметили, что в этой программе каждый найдёт себе мелодию по душе.

Место встречи – Приказная палата (улица Кремль, 4).

Купить билет, в том числе по «Пушкинской карте», можно здесь.

По вопросам обращаться по телефону (8 8112) 72-45-74.