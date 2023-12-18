Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи лидируют по количеству заявок на премию «Народное признание»

Больше всего заявок на общественную премию «Народное признание – 2023» за первую неделю поступило от жителей Пскова. Их насчитывается 24.

Стало известно, откуда чаще всего поступают заявки на общественную премию «Народное признание – 2023». Фото: Андрей Кокшаров

Среди недавно поданных пердложений в номинации «Призвание», например, педагоги Дома детского творчества Пскова Галина Березина и Евгения Листкова – за то, что они не первый десяток лет сохраняют традиции, передавая их своим ученикам.

Педагоги Дома детского творчества Пскова предложены на участие в премии «Народное признание». Фото здесь и далее предоставлены авторами заявки

На втором месте по количеству поданных заявок Пушкиногорский район. Оттуда на данный момент поступило шесть предложений. Так, например, за победу в номинации «Событие» попробует посостязаться II фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...».

За победу в номинации «Событие» попробует посостязаться II фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...»

Третье место по количеству поданных заявок занимает Дновский район, от жителей которого поступило пять заявок. Среди них, например, Дновское территориальное общественное самоуправление «Невская», которое подано на номинацию «Инициатива» за помощь в развитии музейно-выставочного центра Дно.

Дновское территориальное общественное самоуправление «Невская» подано на номинацию «Инициатива»

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 февраля, 28 февраля стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 декабря 2023

Презентация книг военного писателя Виктора Чижикова состоится в библиотеке имени Курбатова в Пскове
18 декабря 2023

Псковичи лидируют по количеству заявок на премию «Народное признание»
18 декабря 2023

Школьники и детсадовцы из Опочки отправили новогодние подарки участникам СВО
18 декабря 2023

Новая программа для детей и взрослых появится в Пушкинском заповеднике
18 декабря 2023

О новом методе лечения рака в Псковском онкодиспансере рассказал его руководитель
18 декабря 2023

Концерт «Новогодний калейдоскоп» пройдёт в Псковском кремле
18 декабря 2023

Какие имена дают псковичи детям
18 декабря 2023

Ряд поручений Минздрава внедрили в работу Псковского онкодиспансера

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...