Псковичи лидируют по количеству заявок на премию «Народное признание»

20:52, 18 декабря 2023, ПАИ

Больше всего заявок на общественную премию «Народное признание – 2023» за первую неделю поступило от жителей Пскова. Их насчитывается 24.

Среди недавно поданных пердложений в номинации «Призвание», например, педагоги Дома детского творчества Пскова Галина Березина и Евгения Листкова – за то, что они не первый десяток лет сохраняют традиции, передавая их своим ученикам.

На втором месте по количеству поданных заявок Пушкиногорский район. Оттуда на данный момент поступило шесть предложений. Так, например, за победу в номинации «Событие» попробует посостязаться II фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...».

Третье место по количеству поданных заявок занимает Дновский район, от жителей которого поступило пять заявок. Среди них, например, Дновское территориальное общественное самоуправление «Невская», которое подано на номинацию «Инициатива» за помощь в развитии музейно-выставочного центра Дно.