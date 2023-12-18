Дновца лишили свободы за хранение конопли
Жителя Дновского района осудили за хранение конопли, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.
Установлено, что летом 2023 года 35-летний местный житель нашёл в лесу произрастающее растение конопли. Он сорвал куст, высушил его и оставил себе верхушки растения и остатки листьев, являющиеся наркотическим веществом каннабисом (марихуаной), массой в сухом виде 18,4 грамма. Наркотики злоумышленник хранил у себя дома.
Дновский районный суд признал мужчину виновным по части первой статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца условно с испытательным сроком один год.
Приговор суда вступил в законную силу.
Семейный ансамбль из Пушкиногорского района стал победителем хорового конкурса в Пскове
Презентация книг военного писателя Виктора Чижикова состоится в библиотеке имени Курбатова в Пскове