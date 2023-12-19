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Общество

Никола Зимний: что можно и что нельзя делать в этот день

19 декабря православная церковь отмечает память одного из самых почитаемых на Руси святых — Николая Угодника, или, как его еще называют, Чудотворца.

Согласно житию, преподобный родился в III веке в греческой колонии Патаре (Малая Азия). С детства Николай проникся христианской религией и рано принял решение посвятить ей свою жизнь. Целыми днями отрок проводил в храме, а по вечерам молился и читал книги. Его дядя, епископ Николай Патарский, видя такое усердие, сделал юношу чтецом, а затем возвел в сан священника. Все свои богатства, полученные в наследство от родителей, Николай отдал на благотворительность.

Позже Николай стал епископом в городе Мире (на территории современной Турции). Он был ярым проповедником христианства. Николаю также приписывают разрушение нескольких языческих храмов и многочисленные чудеса, творимые силой молитвы.

Что можно делать 19 декабря

Верующие стараются посетить храм в день Николая Угодника, так как всегда считалось, что молитва ему творит чудеса. К нему обращаются путешественники перед дальней дорогой, молятся об исцелении болезней, девушки просят помощи с замужеством.

В день Николы Зимнего организуют застолья, начинают череду новогодних гуляний, но готовят для него только постные блюда, в том числе с рыбой. После этого дня Рождественский пост становится строже, и рыба будет под запретом.

До Николы Зимнего старались отдать все долги.

Так как святой Николай считается прообразом Деда Мороза, Санта-Клауса и других зимних волшебников, то сложилась традиция класть детям под подушку подарки.

Что нельзя делать 19 декабря

В день Николая Чудотворца принято отдыхать, хозяйки не занимались работой по дому. Нельзя делать ремонт и заниматься тяжелым физическим трудом – можно навлечь неприятности. Нельзя делать уборку, особенно подметать, так как можно вымести удачу.

Нельзя ругаться и ссориться, кричать на детей. Нужно простить близким все обиды.

Не принято отказывать в милостыне или в помощи людям.

Плохой приметой считалось в старину грустить на Николу Зимнего, так как это якобы могло привести к сильным морозам.

Также 19 декабря нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.

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