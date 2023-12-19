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Общество

19 и 20 декабря часть великолукских деревень останутся без электричества

В Великолукском районе 19 и 20 декабря запланированы отключения электроэнергии, сообщают Luki news со ссылкой на районную администрацию.

19 декабря с 9:00 до 17:00 отключения будут в деревнях Купуй (частично), Кузнецово, Петрушино, Острошно, Шадинино, Шипулино, Мишагино, Коровница, Копылово, Нянино, Ляхово, Сыроквашино;

20 декабря с 9:00 до 17:00 – в деревне Еремкино.

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