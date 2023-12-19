Реставраторы начали устройство медной кровли в Савво-Крыпецком монастыре в Псковском районе

10:13, 19 декабря 2023, ПАИ

Реставраторы приступили к устройству медной кровли и покрытия куполов на храмах Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

На данный момент произведена замена металлического основания для крепления креста на куполе галереи. Сейчас рабочие занимаются заменой деревянных сплошных обрешёток на раскрытых главках основания куполов.

Покрытие выполняется из медного кровельного листа. Проводятся гидроизоляционные работы. После завершения всех работ значительно снизится риск протечек, что позволит сохранить древние стены монастыря.

Работы планируется завершить к празднику Святой Пасхи 2024 года 31 марта.