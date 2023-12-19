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Псковичи стали победителями первенства СЗФО по волейболу

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» стали победителями первенства Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей 2011-2012 годов рождения. Соревнования прошли в Вологде с 10 по 18 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

Псковичи стали победителями первенства СЗФО по волейболу. Фото: Сергей Иванов

Псковичи на групповом этапе выиграли во всех партиях и вышли с первого места. В полуфинале им достался соперник из Ростовской области, которого воспитанники «Бригантины» переиграли 3:0. Финал против Тверской области также не вызвал больших проблем – подопечные Сергея Иванова выиграли со счётом 3:1.

Победа в первенстве даёт право присвоить победителям второй взрослый разряд, уточнил Сергей Иванов. «Также мы прошли в полуфинал первенства России, который пройдёт в апреле. В этом полуфинале примут участие первые четыре команды с этого первенства: Псков, Тверь, Ростов и Ленинградская область. И плюс добавятся две команды. Скорее всего, это будут Москва и Санкт-Петербург. В финал выйдут две лучшие команды. Если получится, мы примем полуфинал у себя, чтобы порадовать болельщиков», – сказал он.

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