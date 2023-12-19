Задачи Росреестра обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, приуроченная к 15-летию Росреестра, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 19 декабря.
Какие самые значимые перемены произошли в ведомстве за 15 лет, как это сказалось на работе с гражданами, какие цели и задачи стоят на будущее?
Об этом и многом другом расскажет руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.
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