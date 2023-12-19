Житель Пыталовского района может сесть в тюрьму за управление мопедом в нетрезвом виде

11:55, 19 декабря 2023, ПАИ

Жителю Пыталовского района грозит лишение свободы за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

В июле 2023 года мужчину уже задерживали за управление транспортом в нетрезвом виде. Тогда ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года. Сейчас мужчину снова задержали за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения. При прохождении медицинского освидетельствования в его крови было обнаружено 0,45 мг/л.

Уголовное дело направили в Пыталовский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.