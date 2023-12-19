Первую современную спортивную комнату открыли в общежитии ПсковГУ

12:03, 19 декабря 2023, ПАИ

Первую современную спортивную комнату открыли в общежитии Псковского государственного университета. Как сообщил ПАИ директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Артём Момент, комната открылась в общежитии на улице Инженерной, 8.

В ходе ремонта в помещении заменили полы, окна, освещение, уложили специальное напольное покрытие, выровняли стены и потолки. Комнату оснастили всем необходимым для занятий спортом: скамьями для жима лёжа, перекладинами для подтягивания, гимнастическими кольцами, напольными параллельными брусьями, плиобоксами для прыжков. Закуплены скакалки, гантели, гири, коврики для занятия фитнесом.

По словам Артёма Момента, университет пытается сделать так, чтобы как можно больше студентов занимались физической культурой и спортом на постоянной основе. Модули по физической культуре и спорту в объёме 400 часов раскиданы на первых трёх курсах, а потом регулярно заниматься физкультурой студенты перестают. Чтобы занятия они не прекращали, вуз предоставил им возможность заниматься самостоятельно.

Отметим, что ремонт и оборудование спортивных комнат в студенческих общежитиях стало возможным благодаря тому, что университет прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

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