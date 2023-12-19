ФК «Псков» может сыграть с медиакомандой в турнире на призы полпреда президента России в СЗФО

13:20, 19 декабря 2023, ПАИ

Медийная команда «Чисто Питер», которая принимала участие в четвёртом сезоне медийной футбольной лиги, сыграет в турнире на призы полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Также своё участие в турнире одной из первых подтвердила команда ФК «Псков». Соревнования пройдут в ДСИ «Зенит» в Санкт-Петербурге с 13 по 19 февраля. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

На данный момент своё участие в турнире подтвердили ФК «Псков», мурманский «Север», спортшкола «Зенит», новгородский «Электрон», петербургское «Динамо», спортшкола «Ленинградец» и медиакоманда «Чисто Питер».

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