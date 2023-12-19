Экспертом на съёмках программы ОТР о Софье Ковалевской стала псковичка

14:10, 19 декабря 2023, ПАИ

Программа, посвящённая женщине-математику, первой женщине - члену-корреспонденту Петербургской академии наук Софье Ковалевской, выйдет в эту субботу, 23 декабря, на федеральном телеканале «Общественное телевидение России». Сотрудник Псковского музея-заповедника Нина Янченкова выступила экспертом в записи выпуска проекта «Большая страна». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Эфир ОТР расскажет об известных людях России, в том числе Софье Ковалевской. Вопросы, которые интересовали ведущую программы, были связаны с биографией учёной и её жизнью в Полибино. Особое внимание уделили личности Софьи Ковалевской и условиям, в которых формировались её характер, целеустремлённость и настойчивость.

Напомним, с восьми лет Софья Ковалевская жила в Полибино (ныне Борковская волость Великолукского района Псковской области), где её отец В. В. Корвин-Круковский приобрёл усадьбу и в которой Софья Ковалевская прожила десять лет. Мемориальный музей Софьи Ковалевской находится в селе Полибино в 25 километрах от Великих Лук.