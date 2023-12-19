Руководители ФШР и ФИДЕ поддержали предложение о праздновании юбилея опочецкого шахматиста

14:14, 19 декабря 2023, ПАИ

Руководители Федерации шахмат России и Международной шахматной федерации поддержали предложение псковичей о праздновании 225-летия со дня рождения первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Александра Петрова. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

О такой возможности договорился президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов на встрече после торжественного приёма в честь лучших шахматных юниоров России 2023 года в Москве, в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника.

Александр Петров стоял у истоков шахматного движения в России и являлся одним из сильнейших в мире шахматистов начала и середины XIX века. В историю шахмат он вошёл как первый русский шахматный мастер и автор русской партии или защиты Петрова, а также первого учебника по шахматам. Мастер родился и вырос в Опочецком уезде Псковской губернии. Также Александр Петров является создателем шахматных композиций, самой знаменитой из которых стала «Бегство Наполеона из Москвы в Париж».

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