Пострадавшие на производстве получили новые автомобили в Псковской области

14:33, 19 декабря 2023, ПАИ

Шесть жителей Псковской области, пострадавших на производстве, получили новые автомобили Lada Granta, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Автомобили стоимостью 887 000 рублей закупило региональное отделение Социального фонда России в рамках реализации права застрахованного лица на получение государственной помощи и поддержки после производственной травмы.

Так, три автомобиля отправятся в Псков и Псковский район, и по одному отправят в Великие Луки, Струги Красные и Остров. С учётом физических возможностей будущих водителей каждая машина прошла доработку – установили адаптивное устройство, позволяющее управлять автомобилем без ножных педалей, также провели работы по подготовке автомобилей в одном из сервисов Пскова, уточнили в пресс-службе.

Автомобили пострадавшим на производстве выдаются сроком пользования на семь лет и передаются в собственность.

С 2000 по 2023 годы отделение Социального фонда России по Псковской области выдало более 120 автомобилей. Сначала инвалиды получали ключи от автомобилей «Ока», затем – от пятой и седьмой моделей «Жигулей», с 2016 года – от Lada Granta.