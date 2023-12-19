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Экономика

ОЭЗ «Моглино» занимает пятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности в 2023 году

Особая экономическая зона производственно-промышленного типа «Моглино» сохраняет высокую позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности российских площадок в 2023 году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

ОЭЗ «Моглино» занимает пятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности в 2023 году. Фото из официального Telegram-канала Псковской области.

Согласно VII Национальному рейтингу инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, «Моглино» занимает пятую строчку. Итоги были озвучены в рамках ежегодной пресс-конференции в ТАСС в Москве. В этом году эксперты оценили 32 экономические зоны по 33 показателям.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам работы особой экономической зоны «Моглино» в 2023 году. Посмотреть пресс-конференцию можно здесь.

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