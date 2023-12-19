30 дзюдоистов представят Псковскую область на первенстве СЗФО

15:13, 19 декабря 2023, ПАИ

По итогам первенства Псковской области по дзюдо среди мальчиков и девочек 2010-2011 годов рождения 30 дзюдоистов представят Псковскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа. Местные соревнования прошли в Великих Луках 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Соревнования являлись отборочным этапом. Из 100 участников первенства Псковской области 30 победителей и призёров отправятся на зональный этап в Череповец.

Отметим, что из всех участников соревнований победителями и призёрами стали 15 великолучан, 14 псковичей и один представитель Себежа.

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