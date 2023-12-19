Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

30 дзюдоистов представят Псковскую область на первенстве СЗФО

По итогам первенства Псковской области по дзюдо среди мальчиков и девочек 2010-2011 годов рождения 30 дзюдоистов представят Псковскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа. Местные соревнования прошли в Великих Луках 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

30 дзюдоистов представят Псковскую область на первенстве СЗФО. Фото: группа «Дзюдо и самбо. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования являлись отборочным этапом. Из 100 участников первенства Псковской области 30 победителей и призёров отправятся на зональный этап в Череповец.

Отметим, что из всех участников соревнований победителями и призёрами стали 15 великолучан, 14 псковичей и один представитель Себежа.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2023

Псковичи стали призёрами традиционного турнира по самбо в Тихвине
19 декабря 2023

30 дзюдоистов представят Псковскую область на первенстве СЗФО
19 декабря 2023

Псковичи стали призёрами финала турниров по кикбоксингу в Санкт-Петербурге
19 декабря 2023

Руководители ФШР и ФИДЕ поддержали предложение о праздновании юбилея опочецкого шахматиста
19 декабря 2023

ФК «Псков» может сыграть с медиакомандой в турнире на призы полпреда президента России в СЗФО
19 декабря 2023

Пскович стал призёром всероссийских соревнований по дзюдо
19 декабря 2023

Первую современную спортивную комнату открыли в общежитии ПсковГУ
19 декабря 2023

Псковские школьники заняли седьмое место в финале Всероссийской киберспортивной лиги

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...