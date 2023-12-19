Псковичи стали призёрами традиционного турнира по самбо в Тихвине
Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», стали победителями и призёрами традиционного турнира по самбо среди юношей в трёх возрастных категориях. Соревнования прошли в Тихвине Ленинградской области 17 декабря, сообщили ПАИ в спортшколе «Мастер».
Захар Кудрявцев сумел завоевать две золотые медали в двух весовых категориях – до 54 и 59 килограммов. Также победу в своей возрастной категории одержал Арсений Лукин.
Бронзовых наград удостоились Кирилл Галиновский, Даниил Юрин и Иван Бобрышев.
Тренирует спортсменов Елена Иванова.
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