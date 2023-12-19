Пскович отправится под суд за трату денег с чужой карточки

15:38, 19 декабря 2023, ПАИ

Пскович отправится под суд за трату денег с чужой карточки, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В сентябре псковичка в ходе совместного отдыха в компании знакомых разрешила приятелю пользоваться своей банковской картой и покупать с нее алкоголь и продукты. После совместного отдыха обвиняемый решил не отдавать банковскую карточку потерпевшей и продолжил ею пользоваться.

В течение дня он ходил по магазинам города, в которых покупал продукты. Своими действиями он причинил псковичке ущерб на сумму 12 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.