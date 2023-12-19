Все дети сотрудников Псковских теплосетей получат новогодние подарки

17:02, 19 декабря 2023, ПАИ

Дети сотрудников Псковских теплосетей получат новогодние сладкие подарки, рассказали корреспонденту ПАИ в пресс-службе компании.

«Мы находимся на одном из складов предприятия. Сюда и привезли 377 подарков для наших детей. Это настоящее море из сладких подарков, которые уже сегодня отправятся по структурным подразделениям. Что бы кто ни говорил, но дети — это наше будущее. В жизни есть две основные инвестиции, на которых нельзя экономить: образование и дети. Знания помогут вам стать лучше и продвигаться по карьерной лестнице. А улыбки детей вообще бесценны», – отметили в Псковских теплосетях.

Однако, отметили в компании, это не все сюрпризы для детей. «Руководство предприятия созвонилось с Дедом Морозом и 2 января в Городском культурном центре (площадь Победы, дом 1) организовало детские утренники, в которых смогут принять участия все дети сотрудников предприятия. Новогодние костюмы, как и хорошее настроение, только приветствуются. Детей у нас много, так что подготовлено сразу два концерта - в 11:00 и в 13:00», рассказали в теплосетях.

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