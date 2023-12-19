Итоги турнира по фехтованию на шпагах подвели в Пскове

17:47, 19 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги турнира по фехтованию на шпагах «Мемориал В. Ф. Маргелова», который прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 15 по 16 декабря. Об этом ПАИ сообщила псковский тренер по фехтованию Элла Полторацкая.

Псковичи под руководством Эллы Полторацкой и Татьяны Николаевой смогли завоевать три золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Спортсмены из Санкт-Петербурга также взяли три первых места.

В состязаниях приняли участие 73 спортсмена в трёх возрастных группах из Пскова и Санкт-Петербурга.

«В сравнении с предыдущим годом количество участников стало меньше, но и возрастных категорий стало меньше. В этот раз из-за того, что у нас проходил областной турнир, где выступали взрослые спортсмены, я не стала делать взрослый зачёт. Каждые полмесяца – многовато. Тем более что турнир не рейтинговый», – объяснила Элла Полторацкая.

На этом турнире боевое крещение проходят новички, отметила собеседница ПАИ. «Я думаю, что около 30 человек у нас впервые поучаствовали в турнире. Мы обычно в сентябре набираем новую группу, и до декабря они учатся. Всегда под конец года мы проводим такой турнир для новичков. Они фехтуют по своим возрастам, а мы устаиваем между ними параллельный зачёт», – сказала она.

Новичков традиционного турнира стало меньше, отметила тренер. «Это связано с тем, что рядом с «Машиностроителем» мало жилых объектов. Когда строился стадион, мы занимались на улице Труда в середине жилого комплекса. Все дети этих дворов могли легко прийти. Там было очень много детей. А центр города – это хорошо, но родители не могут возить своих детей», – пояснила Элла Полторацкая.

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