Дорожное движение временно закроют на железнодорожном переезде в Великих Луках

17:37, 19 декабря 2023, ПАИ

Дорожное движение временно закроют на железнодорожном переезде в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Так, движение временно закроют на железнодорожном переезде 314-й километр ПК девятого перегона Великие Луки – Опухлики 19 декабря до 22:00, а также 20 и 21 декабря с 10:00 до 22:00.

Движение закроют в связи с переборкой переездного настила для обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с этим движение автотранспорта будет организовано по соседней полосе с обеспечением безопасности и установкой дорожных знаков, отметили в администрации.