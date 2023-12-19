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Себежские борцы заняли призовые места на соревнованиях в Минске и Великих Луках

Себежские борцы из клуба единоборств «Ирбис» заняли призовые места на областных и международных соревнованиях, сообщает газета «Призыв».

​Себежские борцы заняли призовые места на соревнованиях в Минске и Великих Луках. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

16 декабря в Великих Луках состоялось первенство Псковской области по дзюдо. Себежскую команду представляли трое спортсменов из клуба «Ирбис» – Егор Сафронов, Никита Парфёнов и Павел Сергеев (тренер – Багаудин Абдурахманов). Все трое стали призёрами, причём двое получили путёвку в сборную команду области и будут отстаивать честь региона на первенстве Северо-Западного федерального округа.

17 декабря в Минске юные дзюдоисты приняли участие в международных соревнованиях Judo Stars X. За медали боролись более 570 участников из России, Белоруссии, Казахстана, Литвы. В этих соревнованиях поучаствовали трое себежан, и все трое вернулись домой с медалями: Дима Нынык и Иван Журавлёв завоевали первое место, а Артём Горяченков – второе.

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