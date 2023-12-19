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Неравнодушные пустошане помогли бойцам СВО со сломанной машиной

Неравнодушные пустошане помогли бойцам СВО со сломанной машиной, сообщает районная газета «Вперёд».

«Случилось это в холодный зимний вечер, когда сугробы были уже по пояс, а снег всё сыпал и сыпал. Из-за непредвиденной поломки остановились в центре Пустошки две военные машины. И вот же как бывает: в это время сидела у окна дома напротив женщина. Увидев, что солдатики закопошились вокруг машин, поняла, что надо действовать немедленно. Один звонок по телефону в администрацию района – и помощь не заставила себя ждать. Пустошане помогли отремонтировать машину, накормили пятерых бойцов полноценным горячим обедом-ужином и пожелали счастливого пути и скорейшего возвращения домой с победой!» – рассказали в газете.

Имя неравнодушной женщины – Лидия Дубовская.

«Среди всего этого негатива не так уж редко попадаются по-настоящему чудесные истории о бескорыстных людях с большими сердцами. Новости о них заставляют воспрянуть духом и убедиться: всё не так уж и плохо на нашей планете. В любое время можно оставаться человеком», – подытожили в газете.

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