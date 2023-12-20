Международный день солидарности отмечают сегодня
Международный день солидарности людей отмечается ежегодно 20 декабря. Праздник установлен в 2006 году по решению ООН, сообщает calend.ru.
День посвящен проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция организации ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в XXI веке.
В этот день отмечают единство в разнообразии, напоминают правительствам о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений, информируют общественность о солидарности как одной из основополагающих ценностей.
Эмблема ООН представляет собой проекцию Земли, центрированную на Северном полюсе. Она охватывает все континенты, кроме Антарктиды, и четыре концентрические окружности, представляющие уровни долготы. Проекция окружена ветвями оливы, символизирующими мир.
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