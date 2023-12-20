В Псковской области раскрыли очередную нарколабораторию

08:18, 20 декабря 2023, ПАИ

В Псковской области задержали двух мужчин, организовавших на территории региона нарколабораторию, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Двое мужчин приобрели частный дом в одной из деревень Псковской области и установили там необходимое химическое оборудование для производства наркотиков.

Сейчас преступники задержаны и ждут суда. Им грозит наказание вплоть до пожизненного срока в колонии.