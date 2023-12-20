В Псковской области раскрыли очередную нарколабораторию
В Псковской области задержали двух мужчин, организовавших на территории региона нарколабораторию, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Двое мужчин приобрели частный дом в одной из деревень Псковской области и установили там необходимое химическое оборудование для производства наркотиков.
Сейчас преступники задержаны и ждут суда. Им грозит наказание вплоть до пожизненного срока в колонии.
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