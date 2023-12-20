28-летняя псковичка попыталась украсть из магазина продукты и спиртное
В Пскове росгвардейцы задержали 28-летнюю девушку, которая похитила из торгового зала продукты и спиртное, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
19 декабря около 20:00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получили информацию о том, что в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 28-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания и спиртные напитки.
По факту хищения проводится проверка.
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