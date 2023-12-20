28-летняя псковичка попыталась украсть из магазина продукты и спиртное

09:45, 20 декабря 2023, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали 28-летнюю девушку, которая похитила из торгового зала продукты и спиртное, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.



19 декабря около 20:00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получили информацию о том, что в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации.



Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 28-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания и спиртные напитки.



По факту хищения проводится проверка.