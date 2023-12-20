День работника органов безопасности России отмечается сегодня
В среду, 20 декабря, отмечается профессиональный праздник сотрудников специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Праздник также имеет неофициальное название День чекиста.
День работника органов безопасности установлен указом президента РФ от 20 декабря 1995 года.
Органы государственной безопасности – государственные органы, деятельность которых направлена на пресечение и раскрытие преступлений против государственного строя, внешней и внутренней безопасности государства. В их компетенцию могут входить функции разведывательно-информационного характера, охрана высших государственных органов, обеспечение правительственной связи, охрана государственных границ.
«Экопром» просит собственников контейнерных площадок своевременно очищать их от снега
Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов станет гостем программы «Среда обитания»
Гастрономическое представление «Псковская еда» проходит на выставке «Россия» на ВДНХ