День работника органов безопасности России отмечается сегодня

09:50, 20 декабря 2023, ПАИ

В среду, 20 декабря, отмечается профессиональный праздник сотрудников специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Праздник также имеет неофициальное название День чекиста.

День работника органов безопасности установлен указом президента РФ от 20 декабря 1995 года.

Органы государственной безопасности – государственные органы, деятельность которых направлена на пресечение и раскрытие преступлений против государственного строя, внешней и внутренней безопасности государства. В их компетенцию могут входить функции разведывательно-информационного характера, охрана высших государственных органов, обеспечение правительственной связи, охрана государственных границ.