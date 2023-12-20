Спортсмены Псковской области примут участие в боксёрском турнире в Белоруссии
Спортсмены Псковской области примут участие в шестом открытом турнире по боксу памяти А. Морозова. Соревнования пройдут в Бресте в Белоруссии с 20 по 22 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.
Команду Псковской области представляют Омар Кулаев, Кирилл Абдуллаев, Александр Белавин и Максим Свереда. Тренером на соревнованиях будет Александр Воробьёв.
Начало соревнований сегодня в 15:00.
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