Спортсмены Псковской области примут участие в боксёрском турнире в Белоруссии

10:01, 20 декабря 2023, ПАИ

Спортсмены Псковской области примут участие в шестом открытом турнире по боксу памяти А. Морозова. Соревнования пройдут в Бресте в Белоруссии с 20 по 22 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Команду Псковской области представляют Омар Кулаев, Кирилл Абдуллаев, Александр Белавин и Максим Свереда. Тренером на соревнованиях будет Александр Воробьёв.

Начало соревнований сегодня в 15:00.

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