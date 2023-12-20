Увидят ли псковичи метеорный поток Урсиды, рассказал астроном-любитель
В ночь на 22 декабря в некоторых регионах России можно будет наблюдать метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Смогут ли жители Псковской области увидеть это уникальное астрономическое явление, в беседе с корреспондентом ПАИ предположил астроном-любитель Пётр Митрофанов.
В самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря будет приходиться пик действия метеорного потока Урсиды. Поток незначительный, максимум до 15 метеоров в час, уточнил Пётр Митрофанов. Уникальное природное явление псковичи смогут наблюдать невооружённым глазом только в случае безоблачной погоды, что в Псковской области обычно является проблемой.
«Экопром» просит собственников контейнерных площадок своевременно очищать их от снега
Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов станет гостем программы «Среда обитания»
Гастрономическое представление «Псковская еда» проходит на выставке «Россия» на ВДНХ