Увидят ли псковичи метеорный поток Урсиды, рассказал астроном-любитель

10:17, 20 декабря 2023, ПАИ

В ночь на 22 декабря в некоторых регионах России можно будет наблюдать метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы. Смогут ли жители Псковской области увидеть это уникальное астрономическое явление, в беседе с корреспондентом ПАИ предположил астроном-любитель Пётр Митрофанов.

В самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря будет приходиться пик действия метеорного потока Урсиды. Поток незначительный, максимум до 15 метеоров в час, уточнил Пётр Митрофанов. Уникальное природное явление псковичи смогут наблюдать невооружённым глазом только в случае безоблачной погоды, что в Псковской области обычно является проблемой.