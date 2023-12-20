Солнцеворот. Псковичам дали советы, как прожить самый короткий день в году

10:43, 20 декабря 2023, ПАИ

День зимнего солнцестояния - одна из поворотных сакральных точек года. Как её верно пройти, приманить удачу и открыть дверь в лучшее будущее, рассказывает астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.

В этом году день зимнего солнцестояния выпадает на 22 декабря. Солнце входит в первый градус Козерога. Нас ждёт самая длинная ночь в году и самый короткий день. С астрономической точки зрения Солнце находится в самой нижней точке относительно горизонта, а в зимнем полушарии наступает зима.

В древности у разных народов от Японии до Шотландии существовали схожие обряды. В день зимнего солнцестояния разжигали костры, запускали горящее колесо, плели корзины из вечнозелёных растений, накрывали обильные столы. Смысл всех обрядов и ритуалов один – поддержать силы света, не дать тьме победить, отпугнуть злых духов (кстати, традиция украшать дом еловыми ветками пошла именно отсюда. Считалось, что именно ель защищает от злых сил). Люди напоминали себе: как бы ни было тяжело сейчас, лучшее будущее обязательно наступит. А мы этому поспособствуем.

Нам, современным людям, стоит выделить именно энергетическую составляющую обрядов. Костры разводить необязательно, а вот подумать, как приблизить желаемое будущее, точно стоит.

Сейчас принято подводить итоги, обнуляться и начинать с чистого листа новый год, а раньше именно как точка перехода воспринимался день зимнего солнцестояния. Мы очищаемся, сбрасываем ненужный балласт и отправляемся в новую жизнь. Колесо года провернулось, пришло в изначальную точку, начинаем новый отсчёт. (Второе название солнцестояния – солнцеворот).

Любое время перехода воспринимается как чудо, когда возможно любое волшебство. Наше предки верили, что в солнцеворот истончаются грани между мирами, а значит, можно рассчитывать на помощь с «другой» стороны. Кстати, колядовать и гадать у славян изначально было принято именно на солнцеворот, а не на Святки. Разве плохо, если у нас будет ещё один волшебный день, кроме 31 декабря, когда мы можем загадать желание.

Начинать подготовку к солнцевороту имеет смысл за пару дней до 22 декабря. Итак, что желательно сделать:

– отдать долги и выполнить обещания;

– по возможности завершить рабочие дела, сдать отчёты и так далее;

– перебрать вещи. Ненужные выкинуть, старые, но хорошие отдать на благотворительность;

– вымыть квартиру с солью. Соль очищает от негативной информации, тяжёлых энергий;

– такое же значение имеет ванна или душ с солью для физического тела. Лучше, если соль будет морская;

– написать список того, от чего вы бы хотели избавиться, и сжечь его. Формулировать лучше в настоящем времени: «Я больше не делаю...», «Я избавляюсь от...».

В сам день зимнего солнцестояния (точное время его наступления в 6:27 по Москве) нужно очень отчётливо, с максимумом деталей, представить картину желаемого будущего, поместить себя внутрь этой картины и прожить момент в настоящем времени с максимумом положительных эмоций.

Затем стоит наметить шаги к достижению цели и прописать их в виде плана. Солнце будет находиться в знаке Козерога, который как раз предполагает конкретные долгосрочные стратегии, терпение и упорство. Самый первый шаг к достижению цели желательно сделать в этот же день – так мы формируем нужное будущее. Помните, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Так вот, в этот день будет очень удачный момент, чтобы сделать самый первый шаг.

В гороскопе 22 декабря выделен Меркурий, поэтому большое значение имеет работа с информацией, словом. Для людей, которые занимаются продвижением в соцсетях, очень хорошо в этот день публиковать посты с рассказом о себе, о своих товарах и услугах, информировать подписчиков о грядущих планах.

Постарайтесь в течение дня сохранять положительный эмоциональный настрой, по возможности воздержитесь от конфликтов, встреч с токсичными людьми, отложите дела, исход которых может быть для вас неблагоприятен – это может сформировать неудачное будущее.

22 декабря можно уже начинать украшать дом и офис к Новому году, чтобы наполнить пространство новыми праздничными позитивными энергиями.