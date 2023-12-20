Псковские полицейские приняли участие в акции «Новогоднее чудо»

11:56, 20 декабря 2023, ПАИ

Псковские полицейские приняли участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо», которую проводит общественная организация инвалидов Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские передали подарки нуждающимся детям и поздравили их. Они пожелали новых начинаний, больших успехов в учёбе и хобби, нескончаемой энергии и радости.

Председатель общественной организации инвалидов Пскова Галина Курочкина выразила благодарность за участие в акции личному составу регионального УМВД России.

К участию в акции приглашаются псковичи. Все желающие могут принести подарки в филиал Всероссийского общества инвалидов.