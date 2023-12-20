Мокрый снег, дождь и гололедицу прогнозируют в Псковской области 21 декабря

11:50, 20 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 21 декабря. Прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами будет гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток ожидается от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.