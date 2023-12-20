Мокрый снег, дождь и гололедицу прогнозируют в Псковской области 21 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 21 декабря. Прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами будет гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток ожидается от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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