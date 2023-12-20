Предстоящие в Пскове молодёжные фестивали, ярмарки и балы обсуждают в медиацентре ПАИ

12:07, 20 декабря 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая молодёжным мероприятиям на Новый год и предстоящий январь, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 декабря.

Как пройдут молодёжные фестивали, ярмарки, балы и конкурсы и где можно подработать, если устал отдыхать?

Об этом рассказывают методист отдела досуга Псковского молодёжного центра Мария Каменская, методист духовно-нравственного направления молодёжного центра Марина Иванова и начальник отдела трудоустройства и профориентации Александр Косаржевский.