Предстоящие в Пскове молодёжные фестивали, ярмарки и балы обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая молодёжным мероприятиям на Новый год и предстоящий январь, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 20 декабря.
Как пройдут молодёжные фестивали, ярмарки, балы и конкурсы и где можно подработать, если устал отдыхать?
Об этом рассказывают методист отдела досуга Псковского молодёжного центра Мария Каменская, методист духовно-нравственного направления молодёжного центра Марина Иванова и начальник отдела трудоустройства и профориентации Александр Косаржевский.
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